«Я даже по телефону вижу — как она выросла!» Российский биатлонист сенсационно выиграл чемпионат России и отпраздновал с 8-месячной дочерью

Трогательное интервью Никиты Поршнева после победы в спринте на стартовавшем чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России

Мужчины. Спринт

1. Никита Поршнев — 26.25,5 (0)

2. Даниил Серохвостов- 10,7 (1)

3. Эдуард Латыпов — 18,5 (1)

На этом чемпионате России ставили на кого угодно — белоруса Антона Смольского, Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова, бежавших под соседними номерами. А выиграл с чистой стрельбой Никита Поршнев — а затем взял на руки дочь Майю, которой в понедельник исполнилось 8 месяцев, и вместе с ней раздавал победные интервью.

— Никита, как ощущения?

— Очень приятно победить при своих болельщиках. Спасибо команде и руководству, которое поддерживало. Своей семье — за то, что приехали поддержать. Настя (жена, биатлонистка Анастасия Морозова. — Прим. «СЭ») тоже тут, они с дочкой были прямо на трассе. Я не болел, подготовку прошел неплохо, так что понимал, что готов, и сервис подготовил хорошо лыжи.

— Какой настрой был с утра?

— Перед своими болельщиками надо было выступать максимально хорошо, что и получилось — два ноля, неплохой ход. Я очень доволен, хорошо пробежал.

— Насколько сложно разрываться между спортом и семьей в этом сезоне?

— Достаточно тяжело, конечно, при таких длительных перерывах, когда мы дома не бываем. Приезжаешь, смотришь... Да я даже Насте по телефону говорю (показывает на Майю) — как она выросла, как выросла! Она не замечает этого, понятно, каждый день с ней. А я с каждым днем во взгляде вижу уже взрослого человека.

— На лыжи не пробовали поставить?

— Нет, она пока только ползает (улыбается).

Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов. Андрей Аносов, СБР

Ставил себе задачу пробежать как можно больше стартов

— Именно в Ханты-Мансийске у вас все получается, вы здесь достигли наивысших успехов среди юниоров...

— Я всегда знал, что мне здесь было хорошо. Подъемы длинные, но сразу после них спуски, и мне это подходит, я могу потерпеть в подъем, и потом мне надо восстановиться. И получается выступать своим ходом. А если стрельба получается, плюс болельщики и лыжи — это все составляющие успеха.

— Насколько довольны тем, как сложился сезон?

— Я на этот сезон ставил себе задачу пробежать как можно больше стартов. В среднем у меня было раньше по 18-20 гонок, а в этом уже 30. И надо было везде в среднем стабильно выступать. По сезону так и шло, но медалей, конечно, не хватало.

— Можно сказать, что в сезоне, когда идет западение мотивации, Майя ее спасла?

— Знаете, я стараюсь об этом не думать, во всем ищу положительные моменты. Если бы мы были за рубежом и выступали там, то с семьей было бы еще тяжелее видеться. Сейчас я с ними нахожусь. Стараюсь делать так, чтобы они приезжали ко мне на соревнования. Ищу везде плюсы.

— Получается, на Кубок мира не очень и хочется?

— Нет, конечно! (улыбается) Мы ради этого бегаем — чтобы выступать среди лучших. Но повторю, что Союз биатлонистов России организовал очень хорошие соревнования, и Кубок России, и Содружество, на достойном уровне. Приятно, что такое внимание к биатлону было в этом сезоне. Надеюсь, дальше будет только лучше.

Даниил Серохвостов, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Андрей Аносов/СБР

На чемпионат России по лыжам пока рано

— Не кажется, что лыжи вас по вниманию как минимум догоняют?

— Интересно следить и за ними, конечно. 50 километров от Сергея Устюгова — это просто здорово, очень рад за него и за то, что лыжи показывают. Я марафон в Увате тоже побегу.

— Не было желания попробовать себя на чемпионате России по лыжам?

— Да нет, к сожалению. Хотелось бы себя сначала здесь зарекомендовать как хорошего лыжника, а потом уже двигаться дальше.

— В этом сезоне появилась призовые. Удалось повысить свои доходы?

— Конечно. Какие-то деньги удалось заработать. Это не может не радовать. Призовые — это всегда хорошо.

— К сезону готовились в югорской команде, а не в сборной. В чем различие?

— Летом у нас родилась дочь, выбрали с супругой такой путь — подготовку с личным тренером [Сергеем Белозеровым]. Он меня лучше знает, все-таки достаточно эмоциональное событие для всей семьи, не только для меня. В нужном месте в нужное время нужно оказаться, чтобы помочь жене. Попросился к нему. В таком эмоциональном состоянии с ним тренироваться гораздо комфортнее.