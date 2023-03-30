«За сезон поставил бы тройку». Максималист Халили недоволен, победив в Кубке России
В среду на чемпионате России был день интерактива. Сборная встречалась с болельщиками и детьми — причем на встречу с Латыповым, Поршневым, Куклиной, Каплиной и Гербуловой массово пришли представители Юнармии и кадетского корпуса.
Карим Халили был менее многословен по теме, зато зажигал с детьми — рассказывал байки про 94-е места после перехода из лыж в биатлон, как окончил школу с тройкой по физике (почти все остальные — пятерки). Мотивационные тренинги мог бы вести — но сейчас есть дела в биатлоне. Несмотря на победу в зачете Кубка России и второе место на Кубке Содружества, Халили недоволен — гонки чемпионата страны проходят для него неудачно.
Об уходе от Каминского не жалею
— Вы сегодня час вели тренировку для детей, потом отвечали на вопросы. Кем больше понравилось быть — фитнес-тренером или спикером?
— Больше второе, у детей очень много вопросов, на все хочется ответить, чтобы это принесло пользу ребятам. В целом хочется им помочь добиться результатов, в жизни, в спорте.
— Вы бы могли стать тренером для детей, мотиватором?
— В свою тренерскую карьеру я особо не верю (улыбается). По крайней мере, желания у меня такого нет. Склоняюсь пока к неспортивному будущему. Пока не буду говорить какому — все зависит от того, когда я себе скажу в спорте: «Хватит». Времени еще много должно пройти.
— Сезон свой как оцените?
— Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.
— Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?
— Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй — организм уже не так хорошо реагирует. Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.
— Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?
— Сто процентов нет.
— Мотивация вернулась к вам по итогам сезона? Наверняка же было западение в начале.
— У меня на самом деле было очень много мотивации перед этим сезоном, несмотря на то, что он проходил здесь. Потому что есть над чем работать, где расти, что себе доказывать. И после такого неудачного сезона ее добавится.
Меня подвело отсутствие отдыха перед сезоном
— Второй сезон в изоляции не тяжело будет?
— А я сейчас не думаю об этом. Думаю о своем уровне. И если у меня пока не все получается здесь, то надо сначала здесь обрести то, на что я способен, а потом думать о международных стартах.
— Наверняка читали про решение исполкома МОК. Готовы в таком статусе участвовать?
— У нас сейчас конец сезона, следующий — через полгода. За это время может столько всего поменяться, что зачем сейчас гадать? Это бессмысленно.
— Вы как-то говорили, что следите за событиями в Афганистане. Если бы существовала сборная Афганистана по биатлону, задумались бы о варианте?
— Не хочу говорить об этом, если честно. Там тоже в стране ситуация не самая простая, об этом очень непросто рассуждать.
— Какие сейчас планы на будущее? Снова работать или на отдых?
— Как раз-таки что меня подвело в этом сезоне — как только закончился прошлый, я бросился раньше всех тренироваться после непростого олимпийского цикла. Нужно было взять паузу, набраться сил, эмоций, чего я не сделал. Сразу пошел готовиться дальше. Сейчас отдохну чуть больше, чем обычно, раньше я уделял этому мало времени. И буду думать, как отыгрываться, с новыми мыслями в новый сезон.
— Ваш отдых — полежать на пляже?
— Любой отдых — смена вида деятельности, то есть я просто отдыхаю уже тогда, когда не занимаюсь биатлоном (улыбается).
— Своей личной жизнью вы довольны? Наверняка видите, сколько про это пишут болельщики.
— Абсолютно доволен.
Карим Халили
Родился 2 сентября 1998 года в Сергиеве Посаде (Московская область).
Бронзовый призер Олимпиады (2022) в эстафете.
Бронзовый призер чемпионата мира (2021) в эстафете.
Серебряный (2020, 2021) и бронзовый (2021) призер чемпионата Европы.