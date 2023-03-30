«За сезон поставил бы тройку». Максималист Халили недоволен, победив в Кубке России

Интервью одного из лидеров российского сезона.

В среду на чемпионате России был день интерактива. Сборная встречалась с болельщиками и детьми — причем на встречу с Латыповым, Поршневым, Куклиной, Каплиной и Гербуловой массово пришли представители Юнармии и кадетского корпуса.

Карим Халили был менее многословен по теме, зато зажигал с детьми — рассказывал байки про 94-е места после перехода из лыж в биатлон, как окончил школу с тройкой по физике (почти все остальные — пятерки). Мотивационные тренинги мог бы вести — но сейчас есть дела в биатлоне. Несмотря на победу в зачете Кубка России и второе место на Кубке Содружества, Халили недоволен — гонки чемпионата страны проходят для него неудачно.

Об уходе от Каминского не жалею

— Вы сегодня час вели тренировку для детей, потом отвечали на вопросы. Кем больше понравилось быть — фитнес-тренером или спикером?

— Больше второе, у детей очень много вопросов, на все хочется ответить, чтобы это принесло пользу ребятам. В целом хочется им помочь добиться результатов, в жизни, в спорте.

— Вы бы могли стать тренером для детей, мотиватором?

— В свою тренерскую карьеру я особо не верю (улыбается). По крайней мере, желания у меня такого нет. Склоняюсь пока к неспортивному будущему. Пока не буду говорить какому — все зависит от того, когда я себе скажу в спорте: «Хватит». Времени еще много должно пройти.

Карим Халили. СБР

— Сезон свой как оцените?

— Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.

— Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?

— Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй — организм уже не так хорошо реагирует. Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.

— Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?

— Сто процентов нет.

— Мотивация вернулась к вам по итогам сезона? Наверняка же было западение в начале.

— У меня на самом деле было очень много мотивации перед этим сезоном, несмотря на то, что он проходил здесь. Потому что есть над чем работать, где расти, что себе доказывать. И после такого неудачного сезона ее добавится.

Карим Халили. СБР

Меня подвело отсутствие отдыха перед сезоном

— Второй сезон в изоляции не тяжело будет?

— А я сейчас не думаю об этом. Думаю о своем уровне. И если у меня пока не все получается здесь, то надо сначала здесь обрести то, на что я способен, а потом думать о международных стартах.

— Наверняка читали про решение исполкома МОК. Готовы в таком статусе участвовать?

— У нас сейчас конец сезона, следующий — через полгода. За это время может столько всего поменяться, что зачем сейчас гадать? Это бессмысленно.

— Вы как-то говорили, что следите за событиями в Афганистане. Если бы существовала сборная Афганистана по биатлону, задумались бы о варианте?

— Не хочу говорить об этом, если честно. Там тоже в стране ситуация не самая простая, об этом очень непросто рассуждать.

— Какие сейчас планы на будущее? Снова работать или на отдых?

— Как раз-таки что меня подвело в этом сезоне — как только закончился прошлый, я бросился раньше всех тренироваться после непростого олимпийского цикла. Нужно было взять паузу, набраться сил, эмоций, чего я не сделал. Сразу пошел готовиться дальше. Сейчас отдохну чуть больше, чем обычно, раньше я уделял этому мало времени. И буду думать, как отыгрываться, с новыми мыслями в новый сезон.

— Ваш отдых — полежать на пляже?

— Любой отдых — смена вида деятельности, то есть я просто отдыхаю уже тогда, когда не занимаюсь биатлоном (улыбается).

— Своей личной жизнью вы довольны? Наверняка видите, сколько про это пишут болельщики.

— Абсолютно доволен.