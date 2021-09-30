Журова считает слова Бе в адрес Логинова предвзятыми

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бе в адрес россиянина Александра Логинова.

Норвежец ранее вспомнил спринт на чемпионате мира-2020. «После такой сложной гонки я мог смириться с бронзой. Но потом появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник Александр Логинов выиграл золото. А я остался четвертым. Когда он финишировал, у меня все в глазах потемнело», — написал Тарьей Бе в автобиографической книге.

«Вы же знаете, что на Олимпиаде в Токио сейчас пытались высказать то же самое, — цитирует Журову «Газета.Ru». — Удивительно, что мы даже тех, кого дисквалифицировали, никогда не называем мошенниками. А все остальные, даже если это подозрение необоснованно, уже отправляют в наш адрес камни. Но такое свойственно не только спорту, а и во многих других отраслях есть, когда к россиянам так относятся. Нам нужно быть кристально чистыми, чтобы в нас не кинули камни.

Любое подозрение на нарушение — и все тут же считают, что мы мошенники, нарушители или еще кто-то. Все время к нам такое, к сожалению, предвзятое отношение, стереотипы и желание загнать всех под одну гребенку. Поэтому ребятам бывает очень тяжело — особенно чистым — выступать, а на них такие взгляды косые со стороны соперников".

На ЧМ-2020 Логинов выиграл золото в спринте, а Тарьей Бе, финишировавший четвертым, заявил, что россиянин не достоин победы.