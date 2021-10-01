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Олимпийский чемпион предложил Каминскому поставить ультиматум СБР по кандидатуре Елисеева

13:27
Матвей Елисеев. Фото Getty Images
Матвей Елисеев. Фото Getty Images
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Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал конфликт между Матвеем Елисеевым и Юрием Каминским.

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— Это не красит спортсмена, — сказал «СЭ» Владимир Аликин. — Повторюсь, по большому счету Матвей ничего не достиг, чтобы так вести себя с тренерами. В наше время такого человека давно бы выкинули из сборной, и дорога туда ему была бы закрыта. Понимаете, все спортсмены сборной, в том числе биатлонисты, подписывают договор с ЦСП, получают там зарплату. И в этих контрактах сказано, что спортсмен обязан выполнять все требования тренерского штаба. Получается, Елисеев нарушил контракт. Его надо снять с зарплаты, и пусть едет на Кубок России, отбираясь на общих основаниях. Очень неприятная история. Я не сторонник Каминского, но он старший тренер. Его выбирал тренерский совет, руководство СБР. Будь любезен, слушай то, что он говорит.

По большому счету они (Елисеев и Каминский) еще и многое недоговаривают. Как они говорят, сор из избы не выносим. Возможно, там все гораздо сложнее. Я бы на месте старшего тренера принял жесткое решение: я или Елисеев. Иначе все это может привести к полному бардаку в команде.

Ранее стало известно, что Елисеев гарантированно поедет на первые четыре этапа Кубка мира.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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