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Шашилов прокомментировал отсутствие тренера по стрельбе в женской сборной России

14:52
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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что пока не будет искать специалиста на замену Алексею Волкову, отвечавшему за стрелковую подготовку.

Волков покинул свой пост в мае 2021 года. В межсезонье биатлонисток сборной консультировал Александр Куделин, однако постоянного тренера по стрелковой подготовке назначено не было.

«Не думаю, что нам нужны еще люди, перегибов быть не должно, мне неудобно и некомфортно, когда много обслуги. Не надо делать из этого проблему. А если люди на диване что-то говорят — пусть говорят», — цитирует Шашилова ТАСС.

Тренер считает, что у него и его помощников достаточно квалификации, чтобы улучшить стрелковую подготовку биатлонисток.

Международный сезон стартует в конце ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12545039

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Виктория Кравченко все материалы автора

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