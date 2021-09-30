Шашилов прокомментировал отсутствие тренера по стрельбе в женской сборной России
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что пока не будет искать специалиста на замену Алексею Волкову, отвечавшему за стрелковую подготовку.
Волков покинул свой пост в мае 2021 года. В межсезонье биатлонисток сборной консультировал Александр Куделин, однако постоянного тренера по стрелковой подготовке назначено не было.
«Не думаю, что нам нужны еще люди, перегибов быть не должно, мне неудобно и некомфортно, когда много обслуги. Не надо делать из этого проблему. А если люди на диване что-то говорят — пусть говорят», — цитирует Шашилова ТАСС.
Тренер считает, что у него и его помощников достаточно квалификации, чтобы улучшить стрелковую подготовку биатлонисток.
Международный сезон стартует в конце ноября.
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