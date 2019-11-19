Заседание правления СБР по вопросу состава сборной все еще проходит в Москве

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе Союза биатлонистов России, заседание Правления, на котором должен быть утвержден состав сборной на первые этапы Кубка мира, началось только вечером. Непосредственно на заседании находятся несколько человек, значительная часть участвует дистанционно. Всего в Правлении 10 человек.

Напомним, ранее вице-президент СБР Алексей Нуждов открыто выступил против включения в состав на Кубок мира Ирины Старых и против нарушения ранее принятых критериев отбора в сборную. (Дмитрий Кузнецов)