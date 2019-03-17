16:47 | Биатлон

Юрлову-Перхт наградили серебряной медалью ЧМ. Видео

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В шведском Эстерсунде состоялась церемония награждения победителя и призеров женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону. Золото завоевала итальянка Доротея Вирер, серебро - россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу - немка Дениза Херманн.

Россия занимает 7-е место в медальном зачете чемпионата мира: в активе национальной команды три медали. 

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