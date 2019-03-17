Юрлову-Перхт наградили серебряной медалью ЧМ. Видео

В шведском Эстерсунде состоялась церемония награждения победителя и призеров женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону. Золото завоевала итальянка Доротея Вирер, серебро - россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу - немка Дениза Херманн.

Join us now for the medal and flower ceremony of the women's mass start here in #2019Ostersund 👏🇮🇹🇷🇺🇩🇪💐 -- you can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/p0rTdXAJFh – IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.

Россия занимает 7-е место в медальном зачете чемпионата мира: в активе национальной команды три медали.

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