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Сегодня, 11:49

Юрлова-Перхт прокомментировала свое возвращение к гонкам

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги спринтерской гонки на Кубке Содружества, в которой она заняла 13-е место.

«Я рада долгожданной встрече с девчонками, полным трибунам и хорошей атмосфере соревнований. Состояние трассы в Тюмени, как всегда, идеальное. Здесь делают все, чтобы мы соревновались по самым высоким стандартам. Я следила за чемпионатом мира в этом сезоне, рада высокой конкуренции у девчонок, которые периодически сменяют друг друга на пьедестале», — приводит слова Юрловой-Перхт Metaratings.

38-летняя биатлонистка приостановила карьеру в 2020-м году из-за рождения ребенка. После этого она участвовала только в чемпионате России, проходившем в 2022-м году.

Источник: https://metaratings.ru/news/yurlova-perkht-rada-dolgozhdannoi-vstreche-s-devchonkami-i-khoroshei-atmosfere-sorevnovanii-233988/
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