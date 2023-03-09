Каплина: «Гонки на Кубке Содружества для меня проходные»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала итоги спринтерской гонки на Кубке Содружества, в которой она заняла 30-е место.

«Очень тяжелая получилась гонка. После болезни я думала, что будет полегче, но было тяжело с первого круга, с самого старта. Еще и стрельба подвела. Три штрафа лежа и два стоя — это слишком много. Конечно, до чемпионата России еще надо восстанавливаться.

Гонки на Кубке Содружества в Тюмени для меня проходные, потому что основная подготовка нацелена на чемпионат России в Ханты-Мансийске. Сейчас нужно посмотреть, в каком я состоянии после болезни. У нас хорошая дружеская атмосфера в команде. На трассе мы соперничаем без компромиссов, но после финиша это противостояние сразу отключается и мы друг друга поддерживаем», — приводит слова Каплиной Metaratings.

27-летняя биатлонистка с 1380 баллами идет на седьмом месте в общем зачете Кубка содружества, уступая на 71 очко Екатерине Носковой, идущей шестой.