Юрлова-Перхт — о завершении карьеры: «Немного грустно»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями после объявления о завершении спортивной карьеры.

— Грустно?

— Да, немного грустно.

— Ждете такого же яркого завершения карьеры, как у Гараничева в Тюмени?

— Мне, к сожалению, не удалось приехать в Тюмень, но то, что сделал Женя — просто супер, ему низкий поклон. Это дорогого стоит. Сравнивать не буду, потому что у меня другая ситуация, и я заканчиваю не на своей родной семье, но Мурманск очень близок мне.

— Как отреагировали близкие на решение?

— Дети очень рады. Наконец-то мама не будет никуда ездить. Решение было принято довольно давно. Конечно, близкие поддержали мне, как и когда я переходила из лыж в биатлон или когда я выходила замуж.

— Что дальше?

— Три или четыре года назад, когда мне задали такой вопрос, я подробно рассказала, чем хочу заниматься. Сейчас я оставлю это при себе в рамках личной информации. Но скажу одно, что в ближайшее время это будет околоспортивная деятельность.

— Приставка «Перхт» не мешает?

— Несмотря на все трудности, думаю, что она просто помогает, — сказала Юрлова-Перхт.

Сегодня, 11 апреля, пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.