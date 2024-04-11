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Сегодня, 16:06

Исполнительный директор СБР: «В Мурманске королевские трассы по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал журналистам об изменениях в программе соревнований этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Вместо больших масс-стартов у женщин в воскресенье проведут классический масс-старт. Также Пак объяснил, как будут формироваться команды на смешанные эстафеты.

— По поводу погоды. Позавчера мы с Николаем Степановичем Загурским смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону. Главное, что все спортсмены в одинаковых условиях.

Кстати, у нас заявлены 47 мужчин и 31 женщина. Поэтому, скорее всего, масс-старт в воскресенье у мужчин будет большой, а женский — обычный.

— Как будут формироваться команды на смешанные эстафеты? По регионам?

— Нет. Здесь выступает две сборные: Белоруссии и России. Поэтому, наконец, эстафеты будут формироваться из сборников, а не по регионам.
Старшие тренеры будут составлять команды так, как им хочется. Не знаю, ка они сформируют, но информацию об этом они дали. Это в первый раз, когда против сборной Белоруссии будет выступать сборная России, — сказал Пак.

Биатлон
Александр Пак
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