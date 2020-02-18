Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после окончания женской индивидуальной гонки в Антхольце отметила, что у нее был шанс финишировать успешнее. По ее итогам россиянка стала 13-й.

— Сегодня со мной хотели выиграть 100 человек, очень настраивалась на эту гонку, был акцент на стрельбу, пока не могу себя найти до конца, — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Когда никто не мажет, плохо стрельнул и пошел пешком — у меня такого не бывает. В чем была особенная сложность в Антхольце? Здесь высота действует на организм. Иногда не чувствуешь как срабатывает выстрел, нигде больше так не бывает.