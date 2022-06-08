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Сегодня, 14:07

Кристина Резцова рассказала об обновлении винтовки к новому сезону

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила о том, как прошло обновление ее винтовки.

«Сейчас после межсборья поеду в Санкт-Петербург. Команда едет в Раубичи, но я сделала две новые ложи, чтобы поправить недостающий компонент в своей подготовке, то есть стрельбу. Ханты-Мансийск выделил мне второй ствол, но его не успели внести в международное разрешение на вывоз в Беларусь. Поэтому с двумя стволами я туда ехать не могу.

Посовещавшись с Истоминым и Норицыным, мы решили, что мне важнее сейчас провести стрелковую подготовку и разобраться с тем, с какими ложей и стволом я буду работать дальше, чтобы за июнь подогнать оружие и работать дальше с одной винтовкой», — рассказала Резцова СБР.

Она также сообщила, что не будет украшать свою винтовку, так как любит минимализм.

Источник: https://biathlonrus.com/news/dochka-tredban-dva-stvola-kristina-reztsova-v-momente/
Биатлон
Кристина Резцова
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