Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он преодолел дистанцию за 30 минут 7,8 секунды, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22,0; 0), тройку замкнул норвежец Ветле Кристиансен (+1.00,0; 1).

Россиянин Александр Логинов занял лишь 13-е место. Его отставание от Бе составило 2.08,1. Матвей Елисеев финишировал 30-м (3.25,6), Никита Поршнев — 31-м (3.26,0), Евгений Гараничев — 36-м (3.53,8), Эдуард Латыпов — 46-м (4.24,9), Дмитрий Малышко — 51-м (4.50,8).

Биатлон

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 30.07,8 (1 шт. круг)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,0 (0)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.00,0 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.01,7 (2)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 1.23,8 (3)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 1.32,3 (2)

13. Александр Логинов (Россия) — 2.08,1 (1)

30. Матвей Елисеев (Россия) — 3.25,6 (1)

31. Никита Поршнев (Россия) — 3.26,0 (2)

36. Евгений Гараничев (Россия) — 3.53,8 (3)

46. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.24,9 (2)

51. Дмитрий Малышко (Россия) — 4.50,8 (2)