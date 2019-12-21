После мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) лидерство в общем зачете сохранил норвежец Йоханнес Бе.

Вторым идет его брат Тарьей Бе. На третьей позиции француз Кантен Фийон Майе. Лучший среди россиян Александр Логинов на четвертом месте. Ранее он был вторым. На пятом месте француз Симон Дестье.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 314 (+60)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 265 (+43)

3 (6). Кантен Фийон Майе (Франция) — 238 (+54)

4 (4). Александр Логинов (Россия) — 235 (+28)

5 (3). Симон Дестье (Франция) — 235 (+26)

6 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 227 (+36)

10 (7). Матвей Елисеев (Россия) — 179 (+11)

29 (24). Евгений Гараничев (Россия) — 66 (+5)

38 (42). Никита Поршнев (Россия) — 41 (+10)

43 (40). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

45 (44). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

54 (53). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)