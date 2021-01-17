Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление россиянина Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

До последнего рубежа Елисеев претендовал на медаль, но промахнулся и занял шестое место. По мнению, Ярошенко психологическое давление в его случае не может быть оправданием — он был в равных условиях с соперниками.

«Все, кто из первой шестерки был на рубеже — у всех была одна и та же психологическая нагрузка, все думали о попадании в тройку, — сказал Ярошенко. — Просто кто-то с этим справился, кто-то нет. И в итоге сегодня на пьедестале два человека, которые очень редко бывают на пьедестале, Ляйтнер вообще ни разу с медалями не был. Человек стартовал 27-ым, то есть перед ним 26 сильнейших биатлонистов. И, наверное, он находился в самой простой из всех лидеров ситуации, поскольку он и не надеялся, выходя на старт попасть и в шестерку. Но видите, как все получилось — сделал все четко, справился психологически».

(Рустам Имамов)