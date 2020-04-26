Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился своим мнением о том, как запрещенный ЭПО попал в организм Александра Логинова. По мнению руководителя, спортсмен мог быть не в курсе происходящего.

— Есть профессиональные доктора, которые этим занимаются, — сообщил Драчев. — Вот были у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не болел. Или еще что-нибудь такое. Александр мог и не знать про допинг. Поэтому он и недоумевает. Не знает, как попало. Ну не с губной помадой же. Или как некоторые говорят потом, что поцеловалась с парнем. А там тестостерон в 10 раз больше нормы. (Владимир Иванов)