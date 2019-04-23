Владимир Драчев: "Прошлый сезон был удачным"

Глава Союза биатлонистов Владимир Драчев обсудил с министром спорта Павлом Колобковым список кандидатов в сборную России. Министр считает, что минувший сезон в полной мере успешным назвать нельзя, но он дает основания для выводов на будущее.

- Утверждены планы на следующий сезон, - сообщил Колобков. - И ближайшая задача - посмотреть всех кандидатов в национальную команду, дать шанс молодым спортсменам.

- Я считаю, что прошлый сезон был удачным, - отметил Драчев. - На чемпионате мира мы показали, что в команде есть резервы. Мы с министром определились, что нам необходимо больше работать с молодежью. Сейчас у нас расширенный состав для того, чтобы выявить лучших и выстроить систему для отбора в национальную команду с прицелом на Олимпийские игры, в том числе из числа победителей молодежных стартов прошлых лет. Состав тренеров у нас утвержден, и думаю, что мы на правильном пути.