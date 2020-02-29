Президент СБР Владимир Драчев рассказал о встрече с руководством IBU по поводу ситуации с обысками в расположении сборной России на чемпионате мира в Антерсельве. Полиция провела обыски у российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Причиной стали проблемы с аккредитацией тренера и допинговое прошлое Логинова.

В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий, — цитирует ТАСС Драчева. — Дождемся полного письменного ответа, они подготовят нам всю информацию, которую имеют, в ответ на наше письмо. Мы обсудили все нюансы взаимодействия между IBU и СБР по всем вопросам.

Извинения — это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий. Договорились о постоянной работе, обмене информацией, которая есть у нас и у них. Будем дальше онлайн работать над исправлением этой ситуации.