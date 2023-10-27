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27 октября, 11:28

Тихонов — о Маматове: «Ушел из жизни великий спортсмен, который трудился до последнего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил соболезнования родным и близким своего бывшего товарища по команде Виктора Маматова.

«Мои соболезнования, ушел из жизни великий спортсмен, великий гражданин, который трудился до последнего и занимал серьезные посты. Мы побеждали вместе на двух Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Соболезнования родным и близким, царствие небесное. К великому сожалению, я сейчас на Сахалине и не смогу проститься с Виктором Федоровичем», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете 4х7,5 км и четырехкратный чемпион мира.

Источник: Metaratings
Биатлон
Александр Тихонов
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