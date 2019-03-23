Вирер выиграла зачет гонок преследования. Видео

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала первой в общем зачете гонок преследования, набрав 327 очков. 28-летней спортсменке вручили малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Второе место заняла норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (312), третье - представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт - она набрала 141 очко и заняла 21-е место.

And the next globe goes to @Fisiofficial! Dorothea Wierer wins the pursuit globe for the first time in her career! #HOL19



You can watch all competitions LIVE on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/PkjZXsTkfs – IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2019 г.

Гонка преследования (ж)

1 (2). Доротея Вирер (Италия) - 327 (+29)

2 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 312 (+43)

3 (5). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 309 (+60)

4 (1). Лиза Виттоцци (Италия) - 301 (0)

5 (4). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 286 (+34)

6 (6). Дениза Херманн (Германия) - 254 (+54)...

21 (23). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 141 (+26)...

26 (25). Евгения Павлова (Россия) - 114 (0)...

29 (26). Ирина Старых (Россия) - 98 (0)...

35 (34). Маргарита Васильева (Россия) - 75 (0)...

46 (60). Светлана Миронова (Россия) - 41 (+25)...

54 (49). Ульяна Кайшева (Россия) - 30 (0)...

59 (63). Лариса Куклина (Россия) - 26 (+12)...

74 (70). Валерия Васнецова (Россия) - 10 (0)...

80 (-). Виктория Сливко (Россия) - 7 (+7)

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