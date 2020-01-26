Норвежка Тирил Экхофф сохранила лидерство в зачете Кубка мира после сегодняшнего масс-старта на этапе в Поклюке. Экхофф пропустила гонку из-за болезни. Итальянка Доротея Вирер набрала 32 очка и сократила отствание от Экхофф до 15 баллов.

Лучшей из россиянок остается Светлана Миронова, занимающая 18-е место.

В зачете масс-старта в лидеры вышла Кайса Мякяряйнен, а Экхофф опустилась на четвертую строчку.

Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 524 (0)

2 (2). Доротея Вирер (Италия) — 509 (+32)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 456 (+60)

4 (4). Дениза Херманн (Германия) — 419 (+26)

5 (5). Жюли Симон (Франция) — 385 (+30)

6 (6). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 384 (+34)...

18 (18). Светлана Миронова (Россия) — 228 (+22)...

23 (21). Лариса Куклина (Россия) — 179 (0)...

26 (27). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 175 (+20)...

45 (54). Ирина Старых (Россия) — 69 (+21)...

47 (46). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...

57 (57). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...

78 (78). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)

Масс-старт (ж)

1 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 132 (+29)

2 (3). Доротея Вирер (Италия) — 129 (+32)

3 (6). Анаис Бескон (Франция) — 114 (+48)

4 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 114 (0)

5 (7). Лиза Виттоцци (Италия) — 111 (+54)

6 (4). Дениза Херманн (Германия) — 106 (+26)...

20 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 58 (+20)...

27 (33). Светлана Миронова (Россия) — 38 (+22)...

34 (-). Ирина Старых (Россия) — 21 (+21)...

39 (36). Лариса Куклина (Россия) — 10 (0)