Вирер сократила отставание от Экхофф в зачете Кубка мира, Миронова — 18-я
Норвежка Тирил Экхофф сохранила лидерство в зачете Кубка мира после сегодняшнего масс-старта на этапе в Поклюке. Экхофф пропустила гонку из-за болезни. Итальянка Доротея Вирер набрала 32 очка и сократила отствание от Экхофф до 15 баллов.
Лучшей из россиянок остается Светлана Миронова, занимающая 18-е место.
В зачете масс-старта в лидеры вышла Кайса Мякяряйнен, а Экхофф опустилась на четвертую строчку.
Общий зачет (ж)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 524 (0)
2 (2). Доротея Вирер (Италия) — 509 (+32)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 456 (+60)
4 (4). Дениза Херманн (Германия) — 419 (+26)
5 (5). Жюли Симон (Франция) — 385 (+30)
6 (6). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 384 (+34)...
18 (18). Светлана Миронова (Россия) — 228 (+22)...
23 (21). Лариса Куклина (Россия) — 179 (0)...
26 (27). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 175 (+20)...
45 (54). Ирина Старых (Россия) — 69 (+21)...
47 (46). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)...
57 (57). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)...
78 (78). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)
Масс-старт (ж)
1 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 132 (+29)
2 (3). Доротея Вирер (Италия) — 129 (+32)
3 (6). Анаис Бескон (Франция) — 114 (+48)
4 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 114 (0)
5 (7). Лиза Виттоцци (Италия) — 111 (+54)
6 (4). Дениза Херманн (Германия) — 106 (+26)...
20 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 58 (+20)...
27 (33). Светлана Миронова (Россия) — 38 (+22)...
34 (-). Ирина Старых (Россия) — 21 (+21)...
39 (36). Лариса Куклина (Россия) — 10 (0)