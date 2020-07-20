Виктор Майгуров считает, что Дмитрий Малышко еще способен пробиться в сборную

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что пока не знает, завершит ли свою карьеру призер чемпионата мира-2019 Дмитрий Малышко.

— Сейчас у меня нет актуальной информации по Дмитрию, — отметил Виктор Майгуров. — Все зависит исключительно от него. Если есть порох в пороховницах, то дорога в сборную для него не закрыта. При выполнении определенных критериев он по-прежнему может попасть в состав команды на Кубок мира или Кубок IBU. Знаю, что он тренируется индивидуально, но в этот нет проблемы. Я тоже последние 3-4 года карьеры работал вне национальную команды, но в зимнем сезоне попадал в сборную благодаря высоким результатам.

33-летний Малышко не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к новому сезону. У него шесть подиумов в личных гонках на Кубке мира (2-2-2), в последний раз он попадал в призы в 2015 году (третье место в масс-старте Оберхофа). Спортсмен также является чемпионом Европы и двукратным призером чемпионатов Европы. Лучшее место в общем зачете Кубка мира — 8-е в сезоне-2012/13. В прошлом сезоне Малышко выступил в шести личных гонках на Кубке мира, в трех из них заработав очки. (Тимур Ганеев)