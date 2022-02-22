Вице-президент СБР Нуждов заявил, что при подготовке к ЮЧМ в США у россиян были проблемы

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал о том, что подготовка российской сборной и ее отлет на юниорский чемпионат мира в США сопровождались серьезными проблемами.

«Обычно мы проводим отбор на региональном уровне, составляем расширенный список кандидатов, а уже потом формируем окончательный состав команды, — рассказал Нуждов Betonmobile.ru. - Сейчас из-за ковида процедуру пришлось упростить: тренеры сразу назвали фамилии тех, кто будет готовиться к чемпионату мира. Были проблемы и с организацией поездки. Например, с получением американских виз: организаторы очень придирчиво отнеслись к нашим сертификатам о вакцинации. В общем, логистика оказалась очень непростой. К счастью, в конечном счете все вопросы удалось решить».

Прогнозировать выступление российских биатлонистов Нуждов поостерегся.

«Говорить о шансах молодых спортсменов всегда непросто, слишком уж они нестабильны. Состав нынешней сборной достаточно ровный, но без ярко выраженных лидеров. В свое время у нас были Николай Круглов-младший или Игорь Малиновский, бравшие на мировом первенстве по несколько медалей. Сейчас биатлонистов такого уровня в команде я не вижу: по ходу сезона результаты были весьма средними», — заявил Нуждов.

Юниорский чемпионат мира по биатлону стартует в американском местечке Солджер Холлоу 23 февраля и продлится до 3 марта.