Биатлонист Слепов дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Российский биатлонист Алексей Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен наказан за нарушение пункта 2.4 общероссийских антидопинговых правил («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»). Дисквалификация отсчитывается с 30 сентября 2021 года.

35-летний Слепов завершил карьеру, он является трехкратным чемпионом Европы.