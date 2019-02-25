Как стало известно "СЭ", биатлонистке сборной России Маргарите Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона. В системе ADAMS Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) у нее появилось три "флажка" за пропуск допинг-тестов.

Причем третий был поставлен из-за того, что допинг-офицеры искали россиянку в Красноярске, а она в это время отправилась на этапы Кубка мира в Канаде и США. Согласно кодексу ВАДА, если спортсмен за 12 месяцев пропускает три допинг-теста, это считается нарушением правил и следует наказание.

– Проблема действительно есть, – сказал корреспонденту "СЭ" источник в СБР. – Третий "флажок" за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела в Америку, но допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск. Не застали ее там и поставили третий "флажок" – свидетельство отсутствия спортсмена в момент внесоревновательных допинг-проб. Владимир Драчев уже говорил про "последний день 25 февраля" – это значило, что СБР подал все необходимые письма с обоснованием отсутствия спортсменки в Красноярске. Теперь есть семь дней для рассмотрения и принятия решения – паниковать пока преждевременно. В ближайшие часы будет опубликовано официальное сообщение врача сборной. Наказание к Васильевой, скорее всего, будет применено, однако не самое жесткое. Возможный вариант – дисквалификация до конца сезона.

Напомним, Васильева находится в заявке сборной России на Универсиаду в Красноярске и была претенденткой на поездку на чемпионат мира в Эстерсунде. (Дмитрий Кузнецов)​