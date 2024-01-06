Васильев считает, что России нужно переходить на коммерческий формат соревнований по биатлону

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о перспективах развития российского биатлона в 2024 году.

«От 2024 года, конечно, хотелось бы видеть возвращения наших биатлонистов на международные старты, но поскольку на сегодняшний день говорить в данном контексте не о чем, то жду от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития этого спорта в нашей стране, — приводит слова Васильева Legalbet. — Мы с Алексеем Нуждовым (президент Федерации биатлона Московской области. — Прим. «СЭ») уже пробуем двигаться в этом направлении, даже провели первые старты Международной лиги клубного биатлона. Это были коммерческие соревнования, в которых спортсмены смогли очень хорошо заработать. Суммы были значительно больше, чем даже биатлонисты зарабатывали на международных стартах. Подобные новые форматы необходимо дальше развивать. Конечно, с поддержкой государства на первом этапе, а потом уже переходить на чисто коммерческую основу. Поскольку такие соревнования должны быть профессиональными, что значит исключительно за коммерческие и рекламные деньги. Развиваться нужно нашему биатлону именно в таком направлении. Это подстегнет мотивацию спортсменов, чтобы они даже не раздумывали о завершении карьеры».

Международная лига клубного биатлона — новый проект, который стартовал в ноябре 2023. Победители турнира в Ханты-Мансийске получили по 1 миллиону рублей, серебряные призеры — по 500 тысяч, бронзовые — по 250 тысяч.