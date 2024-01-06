Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубке Содружества в Раубичах

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсмен прошел дистанцию в 12,5 км за 34 минуты и 15,6 секунды, допустив три промаха. Второй результат показал россиянин Александр Поварницын (+20,1 секунды, 0 промахов), на третьей строчке еще один представитель России — Александр Корнев (+34,5, 0).

Этап Кубка Содружества в Раубичах проходит с 5 по 7 января.

7 января мужчины пробегут 15-километровый масс-старт. Начало гонки — в 11.00 (мск).