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Наталья Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Наталья Шевченко.
Фото СБР

Российская биатлонистка Наталья Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсменка прошла 10-километровую дистанцию за 30 минут и 55,1 секунды, допустив 1 промах. Второй результат показала Наталья Гербулова (+16,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Тамара Дербушева (+21,4, 3).

Этап Кубка Содружества в Раубичах проходит с 5 по 7 января.

7 января женщины пробегут масс-старт на 12,5 км. Начало гонки — в 14.00 (мск).

Биатлон
Наталья Гербулова
Тамара Дербушева
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