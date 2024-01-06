Наталья Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Наталья Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсменка прошла 10-километровую дистанцию за 30 минут и 55,1 секунды, допустив 1 промах. Второй результат показала Наталья Гербулова (+16,2 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Тамара Дербушева (+21,4, 3).

Этап Кубка Содружества в Раубичах проходит с 5 по 7 января.

7 января женщины пробегут масс-старт на 12,5 км. Начало гонки — в 14.00 (мск).