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15 февраля, 17:58

Васильев считает, что иностранцы соскучились по российским спортсменам на международных соревнованиях

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президент Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая считает, что иностранные спортсмены завидуют российским соревнованиям.

«Иностранцы видят, что мы не деградируем, а развиваемся и проводим интересные соревнования. Конечно, это их сильно задевает. Все ждали стратегического поражения России, а у нас во всех отраслях сплошной успех. Они в полном недоумении от России. То, что иностранцы соскучились по российским спортсменам, это точно. Многие иностранные специалисты говорят мне, что соскучились по российским спортсменам и явно не хватает их. Особенно с точки зрения ликвидности завоеванных медалей на чемпионатах мира. Они говорят, что им не хватает российской конкуренции. Все эти стероидные победы обретают сомнительную ценность», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Дмитрий Васильев считает, что Российский спорт необходим на международной арене.

Российский спорт необходим на международной арене. Через некоторое время все вернется на круги своя. Конечно, отношения к этим всем горе-специалистам будет другое, но все равно это неизбежный процесс. Необходимо только перезагрузить все отношения и вот эти правила чистого спорта оставлять в качестве условия возврата российского спорта", — добавил Васильев.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Дмитрий Васильев (биатлон)
Елена Вяльбе
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