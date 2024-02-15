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15 февраля, 12:29

Обвинение запросило для экс-главы мирового биатлона Бессеберга более четырех лет тюрьмы

Алина Савинова
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Обвинение озвучило желаемый срок для бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга по делу о коррупции.

«Обвинение считает, что приговор по нашему делу, тюремное заключение, в качестве отправной точки соответствует лишению свободы на срок чуть более четырех лет», — приводит NRK слова представителя стороны обвинения Марты Стемнер Сместад.

В апреле 2023 года Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. Спортивного функционера подозревают в грубых нарушениях в период с 2009 по 2018 год. Отмечалось, что он получал взятки, в том числе от российских функционеров. Процесс по его делу должен продлиться до 16 февраля. Кроме этого, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело о пожизненном отстранении Бессеберга от биатлона.

77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

Источник: https://www.nrk.no/sport/okokrim-ber-om-over-tre-ar-i-fengsel-og-millionbot-for-besseberg-1.16764268
Андерс Бессеберг
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