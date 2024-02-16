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16 февраля, 13:34

Биатлонист Елисеев объявил о завершении спортивной карьеры

Алина Савинова
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Биатлонист Матвей Елисеев
Матвей Елисеев.
Фото Андрей Аносов, СБР

Российский биатлонист Матвей Елисеев принял решение завершить спортивную карьеру в возрасте 30 лет.

«Либо сегодня, либо, если отберусь во «взрослую» большую эстафету, там будет моя последняя гонка. Испытываю радость от того, что я много получил от биатлона. Теперь я готов к новой жизни», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионом Европы-2016 в смешанной эстафете, а также чемпионом Европы-2020 в спринте. На Кубке мира биатлонист один раз поднимался на подиум в личной гонке и пять раз — в эстафете в составе сборной России.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от всех международных турниров с марта 2022 года.

Биатлон
Матвей Елисеев
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