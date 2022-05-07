Шашилов о своем статусе в женской сборной: «А зачем должность старшего тренера?»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о смене своей должности.

6 мая правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной России на сезон-2022/23. В женской команде ими стали Шашилов и Артем Истомин. В прошлом сезоне Шашилов был старшим тренером женской сборной.

«А зачем должность старшего тренера? Предыдущая идея была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», — приводит слова Шашилова matchtv.ru.

Тренер ответил на вопрос о том, известен ли состав его группы на сезон-2022/23 после разделения сборной на две команды.

«Составы огласят после праздников. Сейчас еще будет согласование, еще Минспорт будет подписывать критерии. Думаю, 11 мая опубликуем списки. Понимание по составам есть. Сверим все списки с Истоминым, послушаем президента, правление и вперед, работать. Устраивает ли концепция с разделением на две группы? Я сам и предлагал эту концепцию, две группы — хорошее явление, тем более в сложившейся ситуации», — сказал специалист.

Также Шашилов рассказал о планах на следующий сезон совместно со сборной Белоруссии.

«Думаю, кто-то из стран Азии еще подтянется. По проекту календаря будут совместные соревнования на «Лауре» в августе, затем в Минске в сентябре, и точно так же зимой в рамках Кубка Содружества. Недостатка в соревнованиях у нас не будет, они пройдут в те же сроки, что и международные, что и чемпионат мира», — заявил тренер.