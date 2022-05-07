Резцова похвалила Шашилова за решение уйти с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Михаила Шашилова о том, что он больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«После таких выступлений на Олимпийских играх, он и не должен был занимать этот пост. Я думала, что его должны были снять. Неоднократно говорила, что я бы назначила тренировать женщин Виталия Нарицына. Они с Кристиной доказали, что они неплохо подготовились на Олимпиаде. Это одна из лучших кандидатур. Ему раньше просто не давали работать, плюс, не было опыта. Сейчас было бы неплохо видеть его с командой», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее на заседании правления СБР под председательством президента Виктора Майгурова утвердили тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

Мужскую сборную возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин. Владимир Брагин был назначен в юниорской команде, а в юношеской — Юрий Векшин.