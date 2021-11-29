Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал изменения в составе сборной России перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU.

«Совершенно справедливое решение, — приводит слова Васильева «Чемпионат». — Я бы даже, наверное, пожестче поступил: обоих неготовых биатлонистов отправил бы в Россию. Дал бы другим возможность поехать на Кубок IBU».

По его мнению, Гараничев и Елисеев не готовы к сезону.

«Непонятная критика тренеров от Елисеева, который готовится за государственные деньги и позволяет себе такие вещи. Только за это Матвея стоит отправить в Россию, пусть там бегает спокойно и живет. А пока пусть считают, что вытащили счастливый билет», — сказал он.

Напомним, что по решению Союза биатлонистов России Матвей Елисеев и Евгений Гараничев были исключены из состава сборной России на второй этап Кубка мира. Вместо них на Кубке мира выступят Василий Томшин и Александр Поварницын.