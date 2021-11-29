Васильев — об исключении Елисеева и Гараничева: «Совершенно справедливое решение»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал изменения в составе сборной России перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU.
«Совершенно справедливое решение, — приводит слова Васильева «Чемпионат». — Я бы даже, наверное, пожестче поступил: обоих неготовых биатлонистов отправил бы в Россию. Дал бы другим возможность поехать на Кубок IBU».
По его мнению, Гараничев и Елисеев не готовы к сезону.
«Непонятная критика тренеров от Елисеева, который готовится за государственные деньги и позволяет себе такие вещи. Только за это Матвея стоит отправить в Россию, пусть там бегает спокойно и живет. А пока пусть считают, что вытащили счастливый билет», — сказал он.
Напомним, что по решению Союза биатлонистов России Матвей Елисеев и Евгений Гараничев были исключены из состава сборной России на второй этап Кубка мира. Вместо них на Кубке мира выступят Василий Томшин и Александр Поварницын.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4528311-vasilev-eliseev-i-garanichev-vytaschili-schastlivyj-bilet-ya-by-ih-voobsche-v-rossiyu-otpravil.html
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