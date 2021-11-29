Елисеев и Гараничев исключены из состава сборной России на второй этап Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил об изменения в составе сборной России перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира и Кубке IBU.

«Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU, — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР. — Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен«.

По словам президента СБР, это плановая ротация в олимпийском сезоне.

«Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — подытожил он.

Напомним, что Гараничев провалил спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россиянин занял 113-е место, уступив победителю, шведу Себастьяну Самуэльссону три минуты и 55,5 секунды.