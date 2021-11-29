В СБР отреагировали на информацию о проблемах с финансированием юниорской сборной России по биатлону

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал информацию о возможном пропуске российских биатлонистов стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.

«СБР подал заявку на финансирование, направили ее в ЦСП и ждем, когда будет приказ, подписанный руководством. Заявка зависит от единого календарного плана, приказ подписывается на месяц. Согласно приказу: закупаются билеты, все бронируется и так далее. У нас все забронировано и куплено. Мы ждем подписанный приказ. СБР со своей стороны все сделал, мы в рабочем режиме ждем ответ от Минспорта», — сказал Пак «Чемпионату».