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В СБР отреагировали на информацию о проблемах с финансированием юниорской сборной России по биатлону

17:00
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал информацию о возможном пропуске российских биатлонистов стартовых этапов юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием.

«СБР подал заявку на финансирование, направили ее в ЦСП и ждем, когда будет приказ, подписанный руководством. Заявка зависит от единого календарного плана, приказ подписывается на месяц. Согласно приказу: закупаются билеты, все бронируется и так далее. У нас все забронировано и куплено. Мы ждем подписанный приказ. СБР со своей стороны все сделал, мы в рабочем режиме ждем ответ от Минспорта», — сказал Пак «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4528529-v-sbr-otreagirovali-na-informaciyu-o-problemah-s-finansirovaniem-yuniorskoj-sbornoj.html

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Иван Шитик все материалы автора

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