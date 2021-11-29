Тихонов рассказал, что тренировки биатлонисток сборной России напомнили ему поминки

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов рассказал о тренировках команды в Белоруссии.

«Я не вижу ни одного вразумительного ответа или интервью, анализа по летней подготовке, по подготовительному сезону. Мы не знаем, что творится. Я побывал на одной тренировке в Раубичах, когда Шашилов там был с женской командой, у меня сложилось впечатление, что они приехали на поминки.

У нас всегда на тренировках был задор, понимание, шутки, у нас был коллектив, который надо было создавать, у которого должен был быть лидер. А тут они стоят, оперлись на палки, и только и слышат, что «все внимание на тренера». Но объясняет он так, что трудно понять, что он хочет получить от той или иной нагрузки. Я постоял минут 20, развернулся и ушел, потому что мне стало стыдно. Они даже поздороваться толком не могут. Что можно ждать от такого коллектива?» - цитирует Тихонова ТАСС.

В прошедшие выходные в Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира. Российские биатлонисты не завоевали призовых мест.