Васильев: «Гараничев в кои-то веки разбежался и расстрелялся, а ему запретили выступать. Мы лишились двух лучших биатлонистов»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отметил, что потеря перед первым этапом Кубка мира Антона Бабикова и Евгения Гараничева из-за антикоронавирусных правил сказалась на результатах сборной России. У Бабикова был взят положительный тест на коронавирус, Гараничев покинул расположение сборной из-за контакта с зараженным Антоном.

— В каком-то смысле можно сказать, что для нас этап успешный, потому что сборная вообще вышла на старт — учитывая обстоятельства, — отметил Васильев. — Насколько не хватило Бабикова и Гараничева? Они выиграли по контрольному старту перед сезоном, получается, два лучших наших биатлониста были выбиты из обоймы. Жалко ребят, очень за них переживаю, на самом деле. Гараничев в кои-то веки разбежался и расстрелялся, и вдруг ему запретили выступать. Сейчас Жене очень важно оставаться сильным и подготовиться к следующим этапам. То же самое и Антону. (Дмитрий Кузнецов)