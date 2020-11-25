Валентина Семеренко пропустит первую гонку сезона

Главный тренер Юрай Санитра заявил, что Валентина Семеренко и Тарас Лесюк пропустят индивидуальную гонку в Контиолахти.

«Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам», — сказал Санитра в эфире телеканала ХСпорт.

По словам Санитры, это связано с тем, что на старте сезона тренерский штаб хочет посмотреть в деле больше биатлонистов, чтобы каждый из кандидатов в сборную смог пробежать хотя бы одну гонку.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.