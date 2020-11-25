Валентина Семеренко пропустит первую гонку сезона
Главный тренер Юрай Санитра заявил, что Валентина Семеренко и Тарас Лесюк пропустят индивидуальную гонку в Контиолахти.
«Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам», — сказал Санитра в эфире телеканала ХСпорт.
По словам Санитры, это связано с тем, что на старте сезона тренерский штаб хочет посмотреть в деле больше биатлонистов, чтобы каждый из кандидатов в сборную смог пробежать хотя бы одну гонку.
Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.
Дополнительная информация:
https://xsport.ua/biathlon_s/news/izvestna-zayavka-sbornoy-ukrainy-na-individualnye-gonki-v-kontiolakhti_3294810/
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