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Биатлонистка сборной России Дербушева заразилась коронавирусом

10:13

Биатлонистка Тамара Дербушева из-за ковида помещена на карантин в Шушене (Норвегия), куда биатлонисты сборной России прибыли 29 ноября для участия во втором этапе Кубка IBU, информирует сайт СБР.

Как отмечается, заболевание спортсменки проистекает в легкой форме, оно подтверждено двумя тестами, сданными Тамарой в Норвегии.

Весь остальной состав сборной России, который находится в Шушене, включая тренерский штаб и персонал, пройдёт дополнительное тестирование на ковид во вторник, 30 ноября.

В Идре (Швеция) Дербушева была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды. Ее тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/tamara-derbusheva-pomeshchena-na-karantin-v-norvegii-iz-za-kovida/

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Роман Шишов все материалы автора

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