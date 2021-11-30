Биатлонистка сборной России Дербушева заразилась коронавирусом

Биатлонистка Тамара Дербушева из-за ковида помещена на карантин в Шушене (Норвегия), куда биатлонисты сборной России прибыли 29 ноября для участия во втором этапе Кубка IBU, информирует сайт СБР.

Как отмечается, заболевание спортсменки проистекает в легкой форме, оно подтверждено двумя тестами, сданными Тамарой в Норвегии.

Весь остальной состав сборной России, который находится в Шушене, включая тренерский штаб и персонал, пройдёт дополнительное тестирование на ковид во вторник, 30 ноября.

В Идре (Швеция) Дербушева была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды. Ее тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.