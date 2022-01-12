В сборной России выявили два случая коронавируса на юниорском Кубке IBU в Поклюке
10:13
Два представителя сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Положительные тесты сдали биатлонистка Любовь Калинина и сотрудник сервис-бригады Максим Гаевой. Оба изолированы от команды и будут вынуждены пройти 10-дневный карантин в соответствии с ковид-протоколом.
Этап юниорского Кубка IBU в Поклюке пройдет с 13 по 16 января.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/dva-polozhitelnykh-kovid-testa-na-yuniorskom-kubke-ibu-v-poklyuke/
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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