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В сборной России выявили два случая коронавируса на юниорском Кубке IBU в Поклюке

10:13

Два представителя сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Положительные тесты сдали биатлонистка Любовь Калинина и сотрудник сервис-бригады Максим Гаевой. Оба изолированы от команды и будут вынуждены пройти 10-дневный карантин в соответствии с ковид-протоколом.

Этап юниорского Кубка IBU в Поклюке пройдет с 13 по 16 января.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/dva-polozhitelnykh-kovid-testa-na-yuniorskom-kubke-ibu-v-poklyuke/

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Иван Торопцев все материалы автора

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