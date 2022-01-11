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Цветков выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Алябьева

17:12
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Российский биатлонист Максим Цветков выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Большая потеря для нас, — написал Цветков в stories Instagram. — Ушел из жизни человек, который всегда был готов помочь и поддержать. Мои соболезнования родным и близким»

Алябьеву было 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидуальной гонке и эстафете.

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Евгений Петров все материалы автора

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