Цветков выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Алябьева

Российский биатлонист Максим Цветков выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Большая потеря для нас, — написал Цветков в stories Instagram. — Ушел из жизни человек, который всегда был готов помочь и поддержать. Мои соболезнования родным и близким»

Алябьеву было 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидуальной гонке и эстафете.