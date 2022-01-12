Буртасова завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Словакии
Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла второе место по итогам индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка IBU в Осрбли.
Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла второе место по итогам индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка IBU в Осрбли (Словакия).
Буртасова допустила 1 промах на 4 огневых рубежах и проиграла немке Янине Хеттих 41,8 секунды. Отметим, что немка ни разу не промахнулась. Третье место по итогам гонки заняла норвежка Марте Йохансен.
Биатлон
Кубок IBU
Осрбли (Словакия)
Индивидуальная гонка
12,5 км
1. Янина Хеттих (Германия) — 35:26.6 (0 промахов)
2. Евгения Буртасова (Россия) +41.8 (1)
3. Марте Йохансен (Норвегия) +54.7 (0)
11. Наталья Гербулова (Россия) +1:51.2 (2)
12. Виктория Сливко (Россия) +1:53.1 (2)
29. Лариса Куклина (Россия) +3:45.5 (4)
34. Анастасия Егорова (Россия) +3:54.3 (3)
37. Анастасия Гореева (Россия) +4:09.6 (4)
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