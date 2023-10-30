Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:17

В Москве прошло прощание с олимпийским чемпионом по биатлону Маматовым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров выступил с речью на церемонии прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Виктором Маматовым, которая прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

«Мы сегодня скорбим в связи с уходом из жизни наставника, тренера, замечательного человека. До последней минуты своей жизни он интересовался тем, что происходит у нас в спорте, в федерации. Он был в трезвой памяти и давал всегда советы. Мы все будем помнить его стержень, несгибаемую волю, иностранные друзья просили передать, что они помнят и любят его. Светлая память», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что Маматов был ориентиром для многих поколений.

«Сегодня олимпийское движение понесло очередную утрату. Великий человек, гражданин, спортивный функционер. Как человек, родившийся в Новосибирске, Виктор Федорович был ориентиром для нас, и любой спортсмен в любом виде спорта старался быть на него похожим. Уверен, многие поколения наших соотечественников воспитывались на его примере», — сказал Поздняков.

О смерти Маматова стало известно 27 октября. Ему было 86 лет. Двукратного олимпийского чемпиона похоронили рядом с супругой, которая скончалась в прошлом году.

Помимо двух завоеванных золотых медалей на Олимпийских играх, на счету Маматова также четыре золота чемпионата мира. С 1993 по 1998 год Маматов был вице-президентом Международной федерации биатлона.

Источник: https://tass.ru/sport/19152295
Биатлон
Виктор Майгуров
Станислав Поздняков
0
Читайте также
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
«Федотов выжимает из ЦСКА максимум. А Абаскаль далек от футбола». Газзаев о победе армейцев над «Краснодаром» и «Спартаке»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двукратного олимпийского чемпиона Маматова похоронят 30 октября
Новости
RSS RSS
Все новости