Двукратного олимпийского чемпиона Маматова похоронят 30 октября
Александр Маматов, сын двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова, сообщил, что похороны отца пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище.
«Похороны пройдут в понедельник», — приводит ТАСС слова Александра Маматова.
Двукратный олимпийский чемпион будет похоронен рядом с супругой, которая скончалась в прошлом году.
27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.
С 1993 по 1998 год Маматов был вице-президентом Международной федерации биатлона.
Источник: https://tass.ru/sport/19142205
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