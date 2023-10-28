Двукратного олимпийского чемпиона Маматова похоронят 30 октября

Александр Маматов, сын двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова, сообщил, что похороны отца пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище.

«Похороны пройдут в понедельник», — приводит ТАСС слова Александра Маматова.

Двукратный олимпийский чемпион будет похоронен рядом с супругой, которая скончалась в прошлом году.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

С 1993 по 1998 год Маматов был вице-президентом Международной федерации биатлона.