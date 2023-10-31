Каминский оценил идею Международной лиги клубного биатлона

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как относится к клубному биатлону.

«В целом я положительно отношусь к любым проектам, которые формируют нашу суверенную соревновательную систему, и приветствую все эти нововведения. Здесь, на мой взгляд, только один недостаток — эти решения были приняты поздновато. Для того чтобы участвовать, нужно менять планы, пусть не существенно, но получается, что на два-три дня мы должны раньше туда приехать. Это некритично. Для некоторых спортсменов есть и плюсы. Спортсмены, которые представляют регионы, где нет женщин, на первом этапе Кубка России будут не задействованы, поэтому все равно придется проводить какие-то контрольные тренировки, так что хорошо, что нам предоставляется возможность для стартов. Никого участвовать не принуждаем, все по желанию», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

3 октября стало известно, что в России появилась Международная профессиональная лига по биатлону, основная задача которой проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.