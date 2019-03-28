"Три промаха - это никакая стрельба". Логинов - об ошибках в спринте на чемпионате России

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что показал неудачную стрельбу в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. 27-летний спортсмен допустил три промаха и занял второе место.

- Силы даже в конце сезона еще остались. Рад, что в непростых погодных условиях показал хорошую скорость, - приводит слова Логинова "Тюменская Арена". - Но три промаха – это, можно сказать, никакая стрельба. Причины ошибок? Стоя – мой промах. Поторопился немного. Лежа пока не знаю, откуда две осечки. Еще не анализировал.

Трасса подготовлена очень хорошо. Но из-за большого количества спортсменов она разбивается. Наша сервис-группа хорошо поработала, лыжи катили здорово. Они мне помогли. Болельщики? В будний день пришло так много зрителей. Все кричали, говорили спасибо. Это очень приятно. Спасибо всем, кто пришел!

Напомним, Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде он завоевал серебро в спринте, а также бронзу в мужской эстафете.

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