Тренер лыжников Каминский назначен на должность старшего тренера сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) рекомендовал Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно, сообщает РИА Новости.

Кандидатуры Каминского и Шашилова должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта.

Каминский ранее работал с лыжниками, но никогда не занимался с биатлонистами, а также готовил спринтерскую группу к Олимпийским играм в Сочи.

Шашилов сейчас работает биатлонным тренером в Свердловской области, в числе его воспитанников Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.