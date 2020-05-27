Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Тренер лыжников Каминский назначен на должность старшего тренера сборной России по биатлону

17:08
Теги:

Союз биатлонистов России (СБР) рекомендовал Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно, сообщает РИА Новости.

Кандидатуры Каминского и Шашилова должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта.

Каминский ранее работал с лыжниками, но никогда не занимался с биатлонистами, а также готовил спринтерскую группу к Олимпийским играм в Сочи.

Шашилов сейчас работает биатлонным тренером в Свердловской области, в числе его воспитанников Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8578453

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир