Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежских биатлонистов Тарьей и Йоханнеса Бе о россиянине Александре Логинове.

Ранее стало известно, что норвежцы Бе в своей автобиографической книге «Братская сила» назвали Логинова «мошенником», намекая на нечестную победу российского спортсмена в спринте на ЧМ-2020.

«Это способ психологического давления и разговоры в пользу бедных. Хочется сказать: идите в жопу! Логинов свое давно отсидел. Нигде не написано, что нужно извиняться. Это психологическое давление перед Олимпиадой. Проблем хватает у всех. Братья Бе хорошие спортсмены. Но хочется сказать еще и про норвежских журналистов. Я несколько раз давал интервью скандинавским СМИ, где люди в открытую с тобой разговаривают и перевирают факты. А когда ты к ним подходишь, то на голубом глазу начинают извиняться. Это чудовищнее лицемерие. Они все смелые только за глаза. Хочется сказать — ребят, в жопу пошли и заткнулись!» — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев вспомнил терапевтические исключения для норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

«Теперь все наши лыжницы имеют полное право рассказывать про то, как они с этой мошенницей Терезой Йохауг соревнуются. Она у них отыгрывает три минуты, у Непряевой в глазах темнеет! Мошенница среди нас! Она должна извиняться каждый день! Извиняйся, проклятая Тереза! Это разговоры, которые заведут спорт в тупик. Все заткнулись. Команда России выступает честно и чисто! Хватит вспоминать, что было много лет назад», — сказал Губерниев «СЭ».